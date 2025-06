Calciomercato Milan, sputano due nomi dalla Ligue one per la fascia destra

Tare sonda due giocatori per il Milan

Con il probabile addio di Theo Hernandez, il Milan è in cerca di nuovi colpi di mercato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Tare avrebbe sondato due profili del campionato francese.

Milan, idea Tiago Santos

Il primo profilo è quello di Tiago Santos del Lille. Il portoghese classe 2002, è reduce da una stagione sfortunata a causa dell’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo. Motivo per cui il calciatore è in cerca di un rilancio, e il Milan potrebbe rappresentare la giusta piazza per il riscatto. Il costo dell’eventuale operazione si aggira intorno ai 15 milioni

Vanderson come alternativa

Il secondo nome sulla lista è quello di Vanderson del Monaco. Brasiliano, classe 2001, Vanderson è al culmine della sua carriera tanto da essere convocato da Ancelotti nella Seleção. La chiamata in nazionale ha fatto salire il valore del giocatore a circa 25 milioni, rendendolo un ipotesi più lontana per il Milan a causa del suo prezzo