Inter Miami-Palmeiras, le probabili formazioni e dove vederla

L’ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club FIFA prosegue nella notte italiana con Inter Miami-Palmeiras: le due squadre, appaiate a 4 punti nel gruppo A, si giocano il primo posto del proprio raggruppamento. Mascherano punta sugli uomini migliori e affida le chiavi dell’attacco a Leo Messi e Luis Suarez; Ferreira chiede solidità in difesa a Gustavo Gomez, ex Milan, mentre in attacco punta sull’unica punta Vitor Roque. La partita, in programma martedì 24 giugno alle 03:00 ora italiana, verrà trasmessa su DAZN.

Inter Miami-Palmeiras, le probabili formazioni

INTER MIAMI(4-4-2): Ustari; Fray, Allen, Falcon, Weigandt; Busquest, Segovia, Cremaschi, Allende; Suarez, Messi. All: Mascherano

PALMEIRAS (3-4-2-1): Weverton; Giay, Gustavo Gomez, Murilo; Felipe Anderson, Rios, Moreno, Piquerez; Estevao, Mauricio; Vitor Roque. All: Ferreira