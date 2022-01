Calciomercato Milan, Maldini sfida il Toronto per l’attaccante

I canadesi non vogliono fermarsi a Insigne

Dopo aver praticamente chiuso per il passaggio di Lorenzo Insigne a parametro zero per la prossima estate, il Toronto parte all’assalto di un altro attaccante italiano. Questa volta, però, gli interessi dei canadesi potrebbero confliggere con quelli del Milan con Maldini che è alla ricerca di un centravanti da regalare a Pioli tra questa e la prossima sessione di mercato.

LEGGI ANCHE

Milan news, Pioli recupera pezzi per la prossima partita

Calciomercato Milan, nuovo obiettivo per Maldini: difensore in arrivo

Il bomber in questione è Andrea Belotti, attuale capitano del Torino con il contratto in scadenza a fine stagione. Dopo un lungo tira e molla, difficilmente il Gallo rinnoverà con i granata e questo apre una grande opportunità per molte squadre interessate, tra cui Toronto e Milan per l’appunto. Secondo Tuttosport, i canadesi sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta da 10 milioni di euro con Maldini che però vorrebbe convincere Belotti a rimanere in Italia per provare a vincere lo scudetto in rossonero.