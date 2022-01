Calciomercato Milan, nuovo obiettivo per Maldini: il difensore in arrivo

Oggi inizierà il mercato di riparazione e Maldini avrà molto da lavorare visto che dovrà trovare un sostituto di Kjaer, che ha chiuso la stagione, ma non solo perché Pioli vuole due nuovi soluzioni: un’alternativa a Brahim Diaz e un altro attaccante dopo Ibrahimovic e Pellegri visto che partiranno sia Castillejo che Pellegri. Il ds rossonero deve pensare però ai rinnovi di Romagnoli e Kessie anche se la priorità del ds è un difensore.

Oltre ai nomi di Sven Botman(che è considerato il favorito per la difesa ma che ha un cartellino costoso), Abdou Diallo e Attila Szalai, spunta un nuovo giocatore per la difesa. Si tratta di Jhon Lucumí, difensore centrale del Genk, che fa parte del giro della Nazionale Colombiana. Il giocatore, che piaceva anche al Napoli di Spalletti, ha un contratto che scade il 30 giugno 2023 e per questo potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto da pagare il prossimo anno.