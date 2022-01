Milan news, Pioli recupera pezzi per la prossima partita

I tre attaccanti pronti a essere convocati

Dopo un finale di anno solare decisamente amaro, riscattato solo parzialmente dall’ultima vittoria in casa dell’Empoli, il Milan di Pioli tornerà in campo il giorno dell’Epifania contro la Roma nel primo turno del girone di ritorno. Il tecnico rossonero può sorridere perché, finalmente, potrà disporre di quasi tutti i pezzi del proprio attacco per riprendere la rincorsa alla capolista Inter.

Zlatan Ibrahimovic ha infatti ripreso ad allenarsi in gruppo e il suo posto al centro dell’attacco contro i giallorossi non sembra in discussione. Stesso discorso per Rafael Leao e Ante Rebic che hanno svolto anche una sessione di recupero personalizzata, ma puntano alla convocazione per la prossima partita di campionato. E i loro ritorni saranno più che mai decisivi in un momento chiave della stagione nel quale il Milan deve produrre il massimo sforzo per ridurre i 4 punti di distacco dai cugini dell’Inter.