Mercato Milan, Maldini ha scelto l’erede di Kessie

Preseguono i contatti con Jorge Mendes

Appare sempre più probabile che l’avventura di Frank Kessie al Milan terminerà a giugno: troppa la distanza tra la richiesta dell’ivoriano e del suo entourage e la proposta dei rossoneri che non intendono sottostare ai ricatti del giocatore (così come successo con Donnarumma e Calhanoglu). Paolo Maldini sta quindi lavorando per trovare un sostituto a Kessie che non comprometta il valore della squadra.

LEGGI ANCHE

Milan, la difesa parla francese: colpo dalla Ligue 1

Calciomercato Milan, Maldini cala il tris: bomber in arrivo

Il dirigente rossonero sembra aver scelto l’erede del centrocampista ex Atalanta e la pista porta in Francia, a Lille, dove gioca Renato Sanches. L’enfant prodige portoghese è già da tempo nel mirino dei rossoneri che potrebbero decidere di affondare il colpo. I contatti con Jorge Mendes, agente del giocatore (e anche agente di Rafa Leao) sono già partiti, come riporta il Corriere dello Sport, e col passare delle settimane potrebbero intensificarsi sempre di più.