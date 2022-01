Milan, la difesa parla francese: colpo dalla Ligue 1

Il club di Via Aldo Rossi avrebbe individuato in Diallo il prossimo colpo per la difesa

Il campionato italiano va in stand by, ma in attesa di tornare a vedere le squadre scendere in campo, è il mercato a farla da padrone.

Sono diversi i movimenti legati ai club di serie A, ed il Milan vorrebbe puntellare la propria rosa in virtù dei diversi infortuni che stanno limitando l’utilizzo di alcuni giocatori molto importanti nello scacchiere di mister Stefano Pioli, che in particolare dovrà rinunciare a Simon Kjaer, il roccioso difensore danese che con tutta probabilità salterà l’intera stagione.

In tal senso i rossoneri avrebbero puntato i fari su un interessante profilo che attualmente milita in una squadra francese, più precisamente nel PSG: stiamo parlando di Abou Diallo.

CHI È DIALLO – Rapido difensore centrale senegalese in grado di ricoprire anche il ruolo di esterno sinistro basso, all’occorrenza è stato impiegato anche come mediano di centrocampo nel club transalpino, che lo ha prelevato dal Borussia Dortmund nella stagione 2019/2020 per una cifra vicina ai 32 milioni di Euro.

FORMULE E COSTI – Non sarà facile strappare il sí dei parigini, che non vorrebbero privarsi di un giocatore già affermato in ambito internazionale e sul quale è stata investita una somma importante non troppo tempo fa, ma i meneghini credono fortemente nel potenziale del classe ’96 e sarebbero disposti anche ad acquisire il calciatore a titolo definitivo, (magari dopo aver portato a termine l’operazione con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto) ma a patto che i francesi vengano incontro alle esigenze del club milanese, abbassando le proprie pretese in termini economici.