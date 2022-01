Calciomercato Milan, Maldini cala il tris: bomber in arrivo

Archiviato il 2021, il ds Maldini vuole accontentare Pioli sul mercato visto che dopo l’infortunio di Kjaer, il tecnico emiliano ha chiesto nuovi rinforzi sul mercato, uno per reparto anche se prima bisognerà cedere i diversi esuberi in rosa. Come accaduto in passato il Milan vuole approfittare anche quest’anno delle occasioni che il mercato può offrire, soprattutto a parametro zero.

In attesa delle questioni legate a Kessie e Romagnoli, il Milan sta pensando a Christensen del Chelsea per sostituire il giocatore danese ma anche a Ginter, che però piace anche all’Inter. Stessa cosa per il centrocampo visto che a Milanello piacciono i nomi di Kamara e Zakaria, giocatori che piacciono però anche a Inter e Roma e che potrebbero arrivare a parametro zero. E’ l’attacco però il reparto dove il Milan ha bisogno di un grande acquisto visto il futuro incerto di Ibra e la partenza di Pellegri. In piedi sempre le piste che portano a Belotti, Origi e Lacazette, calciatori che nonostante il profilo internazionale potrebbero arrivare a zero, motivo in più per Maldini.