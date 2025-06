Il mercato in entrata del Milan ancora non decolla. Da settimane, mesi, circolano tante voci, tante indiscrezioni ma di concreto poco dalle parti di via Aldo Rossi. In settimana il nome più vicino ai rossoneri è lo svizzero Xhaka, che andrebbe a sostituire Theo Hernandez, con il quale c’è totale rottura.

Milan, rottura con Theo, pressing per Xhaka

L’inizio ufficiale della stagione e del raduno però si avvicinano e dunque è lecito aspettarsi da qui ai prossimi giorni delle accelerate per gli obiettivi del Diavolo. Il primo obiettivo è quello di regolare Theo Hernandez. Il rinnovo di contratto del terzino francese è ormai lontanissimo, ma ancora non è arrivato l’addio dell’esterno a un anno dalla scadenza dell’accordo. Eppure le richieste per il francese non mancano, arrivano da tutta Europa e anche dall’estero. Al momento nessuna delle offerte ricevute ma non sembrano fare breccia sul terzino. Al momento il francese sembra attendere l’offerta di una società che è a caccia di un progetto che lo intrighi ai massimi livelli. La pista Atletico Madrid sembra naufragata per le cifre richieste per il cartellino del ragazzo, mentre l’Al Hilal è ancora interessato al calciatore.

In entrata invece Igli Tare sta continuando a contrattare con il Leverkusen per portare a Milanello Granit Xhaka Il centrocampista 32enne del Bayer Leverkusen ha dato l’ok al Milan e adesso bisogna trovare la strategia giusta per concludere l’affare. Resta però da trovare la quadra sulle cifre con il club tedesco, che vorrebbe ancora tra i 18 e 20 milioni per il suo centrocampista