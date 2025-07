Inter, avanti tutta per Lookman: Napoli mai davvero in corsa

Il giocatore spinge per la chiusura: vuole Milano subito

Inter, Lookman ha scelto: la palla passa alle società

Nel cuore di un’estate di mercato incandescente, l’Inter si muove su più fronti con ambizione e lucidità. Mentre monitora con attenzione il difensore Leoni per rinforzare la linea arretrata, in attacco il sogno si chiama Ademola Lookman. Un innesto che potrebbe trasformare il reparto offensivo in un’arma devastante, regalando a Cristian Chivu un tridente da brividi con Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Il profilo dell’esterno nigeriano dell’Atalanta intriga da tempo la dirigenza nerazzurra, che ha già messo sul tavolo un’offerta concreta. Sullo sfondo, invece, resta il Napoli, campione d’Italia uscente, che si è limitato a un semplice sondaggio con l’entourage del calciatore. Ma la risposta, da parte di Lookman e dei suoi rappresentanti, è stata chiara: il suo futuro lo immagina solo a Milano, con la maglia dell’Inter.

La volontà del giocatore è un elemento chiave in una trattativa dove restano da colmare circa dieci milioni tra domanda e offerta: 50 la richiesta dell’Atalanta, 40 la proposta dell’Inter. Dopo i 52 gol segnati in tre stagioni a Bergamo, Lookman sente che è il momento di compiere il salto. E ora aspetta che anche la famiglia Percassi apra la porta.