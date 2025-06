Calciomercato Serie B: il padova punta Papu Gomez, all’Empoli piace Bellich, Reggiana su Artistico

La notizia del giorno è sicuramente quella che proviene da Padova, sembra infatti che il club biancoscudato voglia tesserare l’ex Atalanta Papu Gomez che al momento è svincolato, un colpo da sogno per puntare ai playoff.

L’Empoli dopo aver tesserato Saporiti, punta Marco Bellich difensore e capitano della Juve Stabia che Pagliuca ha allenato nella scorsa stagione. La Reggiana per l’attacco segue Artistico, mentre al Pescara oltre che Moncini piace Corona del Palermo nella scorsa stagione in Serie C a Pontedera.

Infine Caserta vuole portare a Bari Quagliata della Cremonese e Cassandro dal Como.