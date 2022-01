Calciomercato Inter, grandi nomi per gennaio: la lista di Marotta

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport Marotta sta puntando diversi nomi per gennaio e tra questi ci sono degli interessanti futuri parametri zero. Infatti l’a.d. nerazzurro ha messo nel mirino giocatori il cui contratto è in scadenza tra un anno e mezzo. Il primo nome della lista è Fabian Ruiz, apprezzatissimo dalle parti di Viale della Liberazione. A seguire il centrocampista del Leicester Youri Tielemans.

Altre piste estere seguite da Marotta portano a Guerreiro del Borussia Dortmund e Aouar del Lione. Infine restano in orbita Inter i nomi di Robin Gosens e Marcus Thuram. In modo particolare il figlio d’arte è un obiettivo primario per l’ad nerazzurro.