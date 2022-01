Venezia Milan, risultato, tabellino e highlights del match

Il Milan vince e si porta in testa al campionato in attesa di Inter-Lazio. I rossoneri superano 3 a 0 il Venezia e balzano in vetta, doppio Hernandez e Ibrahimovic per i tre punti rossoneri.

RETI: 2′ Ibrahimovic (M), 48′ e 59′ rig. Theo Hernandez (M).

VENEZIA (4-3-3): Romero 6; Mazzocchi 5, Svoboda 4,5, Ceccaroni 5,5, Haps 5,5; Ampadu 6, Busio 6,5 (dal 79′ Fiordilino sv), Cuisance 6 (dal 60′ Kiyine 6); Aramu 5 (dal 60′ Johnsen 6), Henry 5,5 (dal 60′ Crnigoj 6), Okereke 5 (dall’88’ Bjarkason sv). All. Paolo Zanetti 5,5.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6, Florenzi 6,5 (dall’87’ Stanga sv), Kalulu 6,5, Gabbia 5,5, Theo Hernandez 7,5; Tonali 6,5, Bakayoko 6; Saelemaekers 5,5 (dal 46′ Messias 6), Brahim Diaz 5,5 (dal 73′ Maldini 6), Leao 7; Ibrahimovic 6,5 (dal 73′ Giroud 6). All. Stefano Pioli 7.

ARBITRO: Massimiliano Irrati di Pistoia.

AMMONITI: Saelemaekers (M), Gabbia (M), Ceccaroni (V), Tonali (M).

ESPULSO: 57′ Svoboda (V) per DOGSO.

VENEZIA MILAN HIGHLIGHTS