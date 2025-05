Tutto facile per il Milan contro il Monza (2-0) | Rossoneri al settimo posto

Grazie alle reti di Gabbia e Joao Felix nella ripresa, il Milan batte 2-0 il Monza e chiude il campionato con una vittoria. Tanti gli esperimenti per il futuro in una gara che non ha nulla da chiedere e con i tifosi usciti al 15′ dalla Curva Sud per protestare contro la proprietà. Occorrerà ripartire dalla scelta del prossimo allenatore.

Milan-Monza, il tabellino:

MILAN: Maignan M., Tomori F., Gabbia M., Pavlovic S., Musah Y. (dal 1′ st Chukwueze S.), Loftus-Cheek R., Reijnders T., Bartesaghi D. (dal 16′ st Jimenez A.), Joao Felix (dal 35′ st Fofana Y.), Pulisic C. (dal 41′ st Florenzi A.), Jovic L. (dal 1′ st Camarda F.). A disposizione: Abraham T., Bondo W., Camarda F., Chukwueze S., Emerson Royal, Florenzi A., Fofana Y., Hernandez T., Jimenez A., Leao R., Sottil R., Sportiello M., Terracciano F., Thiaw M., Torriani L. Allenatore: Costa J..

MONZA: Pizzignacco S. (dal 38′ st Mazza A.), Pereira P., Caldirola L. (dal 34′ st Izzo A.), Carboni A., Birindelli S., Bianco A., Akpa Akpro J., Kyriakopoulos G., Ciurria P. (dal 25′ st Sensi S.), Balde K. (dal 34′ st Petagna A.), Caprari G. (dal 25′ st Castrovilli G.). A disposizione: Brorsson A., Castrovilli G., Colombo L., Izzo A., Lekovic S., Martins K., Mazza A., Palacios T., Petagna A., Postiglione N., Sensi S., Turati S., Urbanski K., Vignato S., Zeroli K. Allenatore: Nesta A..

Reti: al 19′ st Gabbia M. (Milan) , al 29′ st Joao Felix (Milan) .

Ammonizioni: al 6′ st Bianco A. (Monza).