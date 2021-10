Calciomercato, Icardi via a gennaio? La decisione di Wanda Nara

Wanda perdona Mauro Icardi, cessione a gennaio più lontana

L’ultimo post su Instagram di Mauro Icardi è molto chiaro: “Grazie amore mio per continuare ad avere fiducia nella nostra bellissima famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite, ti amo, quanto fa male ferire i tuoi cari, si guarisce solo con il perdono della persona che hai ferito“. Sembra abbastanza evidente dunque una riunione tra i due, nonostante il tradimento dell’attaccante argentino con Eugenia Suarez, showgirl argentina, protagonista di vari film e serie tv. Mancato divorzio che ha dei risvolti anche di mercato, visto il riavvicinamento della coppia, sembra più difficile un addio a gennaio dal PSG direzione Juventus, che resta comunque vigile sulla situazione, un interesse di lunga data quello per l’argentino, già quando vestiva la maglia dell’Inter si vociferava di un trasferimento a Torino, che però non si è mai concretizzato. Icardi non ha mai trovato molto spazio a Parigi, non ha mai superato le 20 presenze in campionato, anche se a livello realizzativo non ha fatto male (12 gol il primo anno e 7 il secondo) né Tuchel né Pochettino gli hanno dato fiducia nelle partite importanti, un trasferimento che sa di delusione visto le aspettative e il potenziale delle rosa parigina. Un trasferimento sarebbe forse la cosa migliore per cercare di dare nuova vita alla sua carriera, perché giocare solo quando c’è da far riposare i titolari non era ciò che l’ex capitano dell’Inter sperava di fare nella capitale francese. Al momento Mauro resta a Parigi e resta con Wanda, ma le porte del mercato potrebbero aprirsi molto velocemente per l’argentino.