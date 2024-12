Calciomercato, il Napoli si tuffa su Chiesa | Le ultimissime

Chiesa pronto per il Napoli, si tratta col Liverpool

Chiesa vive un momento non facile in Premier League, poche presenze per l’ex Juventus e minutaggio non da titolarissimo. L’esterno azzurro potrebbe lasciare il Liverpool per far ritorno in Serie A, il Napoli ci pensa. L’attaccante esterno piace ad Antonio Conte, il pupillo del tecnico pugliese potrebbe rinforzare i campani per tentare l’assalto allo scudetto. In Inghilterra Chiesa, che è legato al Liverpool fino al 2028, guadagna 7,5 milioni di euro netti e quindi il ds degli azzurri, Giovanni Manna, proverà a convincere i reds a coprire parte dello stipendio.

L’attaccante piace al Napoli

Gli azzurri di Conte puntano al tricolore, il rinforzo ideale è rappresentato da Chiesa, elemento duttile per regalare imprevedibilità all’attacco degli azzurri.