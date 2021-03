Calciomercato Inter, addio a Vidal: il cileno verso la Francia

Arrivato come pupillo di Antonio Conte la scorsa estate, Arturo Vidal non ha reso come da aspettative e in estate potrebbe dire addio all'Inter.

Calciomercato Inter, addio a Vidal

Arturo Vidal è arrivato a Milano su desiderio di Antonio Conte. Il cileno, fin dai tempi della Juventus, è sempre stato un pupillo dell’allenatore salentino. La realtà, però, non ha rispettato le aspettative in questa stagione, un aspetto che potrebbe costare l’addio al giocatore.

Calciomercato Inter, Vidal verso la Francia

Arturo Vidal non ha reso come da aspettative e in estate potrebbe anche partire: direzione Francia. Ad attenderlo la società del Marsiglia. La società francese è allenata da un altro allenatore che ha tanta stima nei riguardi del centrocampista: Sampaoli. Le doti dell’ex Barcellona sono note a tutti, ma questa stagione, complice anche qualche infortunio di troppo, non ha reso come da aspettative ed è finito pian piano indietro nelle gerarchie interne del tecnico nerazzurro. Antonio Conte, che ha avuto modo di ritrovare Christian Eriksen, il quale, nelle ultime settimane prima della sosta per le nazionali, ha avuto modo di completare il reparto lasciato da Vidal senza far sentire l’assenza del cileno. D’altra parte l’ex Juve, che resta concentrato più che mai sul presente, e spera di recuperare quanto prima dell’operazione al ginocchio sinistro, spera di ritrovare il suo posto da titolare e dare una mano verso lo scudetto. Poi si pensa al futuro, l’addio potrebbe avverarsi la prossima estate, partenza verso Marsiglia.