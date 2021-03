Milan, Kessié fondamentale per Pioli: vicino al rinnovo

Il Milan vuole blindare Franck Kessie, il cui contratto va in scadenza a giugno 2022. Dialoghi in corso con l’agente per l’accordo totale.

Milan, l’importanza di Kessié

Franck Kessié non era mai stato così essenziale per il Milan. Il 24enne quest’anno ha mostrato grande crescita e qualità in campo, diventando un pilastro per la formazione di Stefano Pioli, il quale non può fare più a meno del centrocampista. Arrivato nel 2017 dall’Atalanta, l’ivoriano è in scadenza di contratto nel giugno del 2022.

Milan, rinnovo vicino per Kessié

Il rinnovo dell’ivoriano, dopo le grandi prestazioni di questa stagione, è una priorità per la dirigenza rossonera, ed è oggetto di molte voci di mercato nelle ultime settimane. Molto desiderato sul mercato, Kessié è stato finalmente in grado di dimostrare le sue doti, grazie anche al grande lavoro di Pioli e dell’opportunità avute dal suo mister. Kessié, arrivato a Milano nel 2017, dopo l’addio all’Atalanta, non era stato in grado, prima di questa stagione, di dimostrare tutte le qualità. In questa stagione ha all’attivo già 10 gol e 3 assist in 37 partite. Un giocatore importantissimo per Stefano Pioli che non ha intenzione di perdere il suo gioiello per la prossima stagione, soprattutto in vista dei tanti impegni, obiettivi, soprattutto in vista del ritorno nell’Europa che conta: la Champions League. La dirigenza rossonera è a lavoro per rinnovare il contratto all’ivoriano che ha un valore di mercato di 50 milioni di euro e si trova al 78° posto tra i giocatori più preziosi a livello mondiale. Sicuramente Franck otterrà anche un aumento dell’ingaggio. Ora guadagna 2,2 milioni di euro netti a stagione e avrà un adeguamento dello stipendio.