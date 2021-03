Inter, Handanovic è negativo

L’Inter, dopo la paura del focolaio da Covid-19, respira un po’ do serenità. Sono risultati tutti negativi all’ultimo giro di tamponi ed è arrivata anche una buona notizia: Samir Handanovic è negativo. Il portiere nerazzurro si è già liberato del virus, è guarito e sarà a disposizione di Antonio Conte per la prima gara dopo la sosta delle Nazionali.

Inter, ancora positivi De Vrij, D’Ambrosio e Vecino

Mentre Handanovic è già guarito, restano ancora positivi al virus gli altri giocatori: De Vrij, Vecino e D’Ambrosio. I tre nerazzurri restano in isolamento in attesa di negativizzarsi. I giocatori positivi godono tutti di buona salute e per perdere meno forma possibile, continueranno col lavoro personalizzato nelle rispettive case. Nei prossimi giorni verranno sottoposti tutti ad un nuovo giro di tamponi. La prossima gara di campionato è prevista per il 3 aprile contro il Bologna, mentre il 7 aprile alle ore 18.45 è previsto il recupero della gara rinviata contro il Sassuolo, match rinviato proprio a causa dei numerosi contagi. Prossima settimana rientrano in serenità anche tutti i Nazionali e l’Inter si prepara all’ultima rush finale di campionato. I nerazzurri comandano la classifica di Serie A e potrebbero aggiudicarsi il diciannovesimo scudetto della loro storia.