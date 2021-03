Calciomercato, la Juventus sfida il Milan per un olandese

Donyell Malen è finito nel mirino della Juventus. Però, sul classe 1999 del PSV, c’è anche il forte interesse del Milan e del Liverpool

La Juventus punta subito al riscatto. La stagione, al momento, è stata abbastanza deludente. L’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera non ha portato ai risultati desiderati. In campionato il distacco dall’Inter capolista è di 10 punti, lo Scudetto sembra essere davvero un miraggio considerando soprattutto l’annata dei nerazzurri. Anche in Champions League le cose non sono andate meglio; l’eliminazione a discapito del Porto è stato l’ennesimo fallimento europeo. A fine stagione verranno fatte le dovute valutazioni considerando che i bianconeri hanno ancora la possibilità di vincere la Coppa Italia contro l’Atalanta. Indubbiamente in estate si assisterà ad una rivoluzione della rosa; molti i giocatori finiti nella lista dei cedibili e l’attacco sarà uno dei reparti che verranno rinforzati con attenzione. Paulo Dybala non ha ancora rinnovato e in estate potrebbe lasciare la Juventus considerando che la sessione estiva è l’occasione giusta per monetizzare al massimo. Incerto anche il futuro di Cristiano Ronaldo cosi come quello di Alvaro Morata che potrebbe ritornare all’Atletico Madrid. Quest’anno il reparto offensivo ha faticato e non troppo in termini realizzativi e il mercato dovrà portare le giuste soluzioni.

Calciomercato Juventus, piace Malen del PSV

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, c’è anche la Juventus sul classe 1999 del PSV. L’olandese è uno dei pezzi pregiati dell’Eredivisie e da tempo sta offrendo ottime prestazioni. Ben 15 le reti segnate in 26 presenze in campionato, mentre altre 7 le ha realizzate in Europa League. La concorrenza, però, è molto folta. L’attaccante piace moltissimo al Milan ma anche al Liverpool che sta pensando a lui con l’eventuale partenza di Salah. Strapparlo agli olandesi non sarà semplicissimo visto che ci vorranno minimo 30 milioni di euro e la concorrenza ha un grande interesse per il calciatore.