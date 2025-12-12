Juve su Frattesi: operazione possibile già a gennaio

Davide Frattesi e l’Inter sono di nuovo in bilico. Il giocatore non riesce a trovare lo spazio giusto e quindi sarebbe pronto a dire addio già a gennaio. Sulla finestra c’è la Juventus pronta a portare il giocatore a Torino.

Juve su Frattesi, operazione già a gennaio

Il centrocampista, ex Sassuolo, sperava di trovare più spazio col cambio di allenatore, ma neanche con l’arrivo di Cristian Chivu ha avuto modo di esprimersi. Il giocatore sta valutando seriamente l’addio ai nerazzurri già nella finestra invernale. Frattesi ha bisogno di continuità anche in vista del possibile Mondiale. La Juventus resta spettatrice molto interessata di questa vicenda nerazzurra.