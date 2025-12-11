Calciomercato Napoli: molte pretendenti per Lucca, ma ci potrebbe essere un clamoroso ritorno

Il Napoli sta per riabbracciare Lukaku, mancano ancora pochi giorni per rivederlo quantomeno convocato, ed a quel punto Lorenzo Lucca sarebbe un esubero e per questo Manna vorrebbe cederlo in prestito. Lucca dopo l’arrivo di Hojlund è stato impiegato con il contagocce da Conte, per l’ex Ajax due reti a referto, poco per le potenzialità del ragazzo.

Se Lucca dovesse partire ci sono diverse squadre interessate alle sue prestazioni, il Milan che però nelle ultime ore sembra più interessato a Zirkzee, la Roma, ma anche Verona ed Il Pisa che ha bisogno di un attaccante centrale causa anche assenza di Nzola impegnato in Coppa D’Africa. ricordiamo che Lucca si è fatto conoscere proprio con il Pisa, partenza a razzo con sei reti in pocche giornate, poi l’infortunio e le tante panchine nel finale di stagione.