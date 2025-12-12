Il Calciomecato Lazio sarà attivo nella sessione di gennaio, a differenza di questa estate che, oltre alle cessioni, non si potuto fare altro. Intanto Maurizio Sarri fa le sue richieste alla societa. Il tecnico biancoceleste fatto il nome di Loftus Cheek per rinforzare il centrocampo.

Calciomercato Lazio, è forte l’interesse per Loftus Cheek

Loftus Cheek e Sarri si conoscono molto bene, il tecnico lo ha allenato quando era al Chelsea, e adesso lo vorrebbe nella sua avventura in capitale. Il giocatore ed il Milan potrebbero trovare un accordo,, anche perché finora l’inglese ha trovato poco spazio nel Milan di Allegri.

La dirigenza di Via Aldo Rossi potrebbe sacrificare Loftus per poi poter fare altre operazioni in entrata, quindi la strada della Lazio verso Loftus-Cheek sarebbe aperta, anche se con qualche ostacolo. Il primo problema per arrivare al giocatore è l’ingaggio: l’inglese potrebbe arrivare soltanto dopo una cessione eccellente, come quella di Guendouzi. Sull’ex Marsiglia, che guadagna 2,2 milioni, c’è il Sunderland. La Lazio deve vedersela poi con la concorrenza: su Loftus Cheek ci sono anche squadre di Premier, Serie A e di Bundesliga.