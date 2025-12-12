Il Calciomercato Milan inizia ad entrare nel vivo, la dirigenza sta valutando i vari reparti da rinforzare e, nonostante le prestazioni della difesa, una tra le migliori della Serie A, si pensa ai rinforzare anche quella.

Calciomercato Milan, operazione Disasi

Il Milan ha già la mente a gennaio e tra gli obiettivi c’è il rinforzare la retroguardia. Oltre ai soliti titolarissimi, ci sono anche Koni De Winter e Odogu. Intanto Igli Tare è al lavoro per trovare un profilo che possa garantire il minutaggio necessario, ma anche di qualità, ma allo stesso tempo senza costare troppo alla società.

Il Milan è tornato sulla pista Axel Disasi. Il giocatore francese, classe 1998, sta trovando poco spazio al Chelsea e vedrebbe di buon occhio un trasferimento immediato per rilanciarsi, anche in vista del mondiale. L’operazione potrebbe andare in porto anche perché i rapporti tra Milan e Chelsea sono oramai consolidati da anni. La dirigenza di Via Aldo Rossi gradirebbe un prestito con diritto di riscatto. Anche perché il Chelsea l’ha pagato 43 milioni di euro e per le casse rossonere sarebbe impossibile acquistarlo così.