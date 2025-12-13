Serie B: il programma della 16^ giornata. Palermo e superPippo ancora vincenti

Il programma della 16^ giornata del campionato di Serie B si è aperto con Palermo-Sampdoria, con i rosanero che portano a casa i tre punti ed ora si ritrovano momentaneamente a tre lunghezze dalla vetta. Inzaghi dopo la crisi di Novembre sembra aver trovato la quadratura del cerchio, sono tre le vittorie consecutive e la squadra sembra aver trovato quella consapevolezza di essere forte che era stata smarrita. La Sampdoria comunque nonostante la sconfitta non ha demeritato, e nella ripresa ha comandato il gioco.

Oggi sono in programma sette gare, con il Venezia che ospita il Monza, il Modena vuole uscire dalla crisi ed andrà in trasferta a La Spezia, l’Empoli dopo la sconfitta contro il Palermo vuole tornare a vincere a Castellammare, il Catanzaro di Aquilani attende l’Avellino, chiude il programma Cesena-Mantova partita con le due tifoserie gemellate.

IERI 12 dicembre

Palermo-Sampdoria 1-0 Le Douaron

OGGI 13 dicembre

15.00 Juve Stabia-Empoli

15.00 Reggiana-Padova

15.00 Spezia-Modena

15.00 Sudtirol-Bari

15.00 Venezia-Monza

17.45 Catanzaro-Avellino

19.30 Cesena-Mantova

DOMANI 14 dicembre

15.00 Carrarese-Virtus Entella

17.15 Pescara-Frosinone