Serie B: il programma della 16^ giornata. Palermo e superPippo ancora vincenti

Il programma della 16^ giornata del campionato di Serie B si è aperto con Palermo-Sampdoria, con i rosanero che portano a casa i tre punti ed ora si ritrovano momentaneamente a tre lunghezze dalla vetta. Inzaghi dopo la crisi di Novembre sembra aver trovato la quadratura del cerchio, sono tre le vittorie consecutive e la squadra sembra aver trovato quella consapevolezza di essere forte che era stata smarrita. La Sampdoria comunque nonostante la sconfitta non ha demeritato, e nella ripresa ha comandato il gioco.
Oggi sono in programma sette gare, con il Venezia che ospita il Monza, il Modena vuole uscire dalla crisi ed andrà in trasferta a La Spezia, l’Empoli dopo la sconfitta contro il Palermo vuole tornare a vincere a Castellammare, il Catanzaro di Aquilani attende l’Avellino, chiude il programma Cesena-Mantova partita con le due tifoserie gemellate.
IERI 12 dicembre
Palermo-Sampdoria 1-0 Le Douaron
OGGI 13 dicembre
15.00 Juve Stabia-Empoli
15.00 Reggiana-Padova
15.00 Spezia-Modena
15.00 Sudtirol-Bari
15.00 Venezia-Monza
17.45 Catanzaro-Avellino
19.30 Cesena-Mantova
DOMANI 14 dicembre
15.00 Carrarese-Virtus Entella
17.15 Pescara-Frosinone