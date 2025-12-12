Calciomercato Inter, si pensa alla difesa: novità per gennaio

La necessità di portare rinforzi in difesa aumenta sempre di più ad Appiano Gentile. Dopo l’infortunio di Francesco Acerbi, all’Inter, l’arrivo di un nuovo difensore urge già a gennaio. Il calciomercato Inter apre concretamente all’arrivo di un difensore nella finestra di mercato invernale. A Viale della Liberazione hanno puntato un giocatore della Serie A.

Calciomercato Inter, si lavora per arrivare a Gila della Lazio

Piero Ausilio sta lavorando per portare novità di mercato. Il budget dei nerazzurri ha a disposizione un piccolo budget, che si aggira tra i 20 e i 24 milioni. L’interesse dei nerazzurri si è fermato su Gila, giocatore della Lazio. I biancocelesti, che hanno necessità di vendere per poter fare mercato con Sarri che aspetta rinforzi non arrivati lo scorso giugno.

Gila ha un contratto con la Lazio fino al giugno 2027 e la trattativa per il rinnovo con i biancocelesti, almeno per il momento, si è bloccata. Il giocatore ha chiesto un adeguamento dell’attuale ingaggio, che si aggira intorno ai 500 mila euro. Per il cartellino, l’Inter dovrebbe versare 20 milioni di euro, cifra che rientra appunto nel budget a disposizione di Piero Ausilio. Operazione fattibile, tutto dipende da un possibile accordo da trovare tra le due parti.