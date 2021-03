Roma, infortunio Kumbulla

Marash Kumbulla si è infortunato durante il ritiro con la sua Nazionale, l’Albania. A breve il difensore giallorosso sbarcherà a Roma per sottoporsi agli esami strumentali per valutare l’infortunio subìto in nazionale al ginocchio destro. Non poca la preoccupazione del club sulle sue condizioni, in vista dei prossimi impegni importanti. In questi giorni l’albanese ha rilasciato un’intervista al Daily Telegraph raccontando della sua nuova esperienza in capitale.

Roma, Kumbulla: “Ho scelto uno dei club più importanti in Serie A”

Marash Kumbulla è arrivato a Roma in prestito dal Verona nel 2020 e non è stato semolice ambientarsi nella capitale. Le sue parole al Daily Telegraph: “L’anno scorso alla fine ho preferito rimanere in Italia, per giocare in uno dei club più importanti della Serie A. E ho fatto la scelta giusta. Sono in una società con grande tradizione con tifosi fantastici e un progetto ambizioso. Ma la Premier League è uno dei miei campionati preferiti, quindi in un futuro perché no? Mai dire mai. Non mentirò: quando sono arrivato non è stato facile perché venivo da una piccola città. A Roma tutto è più grande. È una città enorme e l’integrazione è stata un po’ complicata all’inizio ma impari presto ad adattarti a situazioni differenti e ora sono felice in questo momento della mia carriera”.

Kumbulla sui compagni giallorossi: “Davanti alla porta Dzeko non sbaglia quasi mai neanche in allenamento. L’inglese? L’ho imparato un po’ a scuola e lo parlo con Chris Smalling perché voglio migliorarlo. È importante saperlo parlare. Guardo tante partite del campionato inglese, è quello che seguo di più dopo la Serie A perché è il più importante. Tutte le squadre di solito arrivano nelle fasi finali delle coppe europee, sono davvero tutte competitive e piene di giocatori fortissimi. Il mio preferito è Virgil van Dijk, guardarlo è fonte di ispirazione”.

Il difensore nei mesi scorsi è risultato positivo al Covid-19, sulla sue esperienza con il Coronavirus, ha affermato: “Il primo giorno mi sentivo stanco, senza altri sintomi. Ma quando torni al campo d’allenamento dopo il coronavirus non è facile. Hai bisogno di ricominciare a correre e non è facile farlo ad alta intensità. Ha decisamente cambiato la mia stagione, la prima partita dopo il Covid mi sentivo molto stanco”.