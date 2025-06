Juventus-Manchester City, le ultimissime sulle formazioni

Sfida chiave per il primo posto nel girone tra Juventus e Manchester City. Tudor verso la conferma dello stesso undici visto contro il Wydad. Bianconeri con Kalulu, Savona e Kelly davanti a Di Gregorio. In mezzo al campo Thuram con McKennie, supportati da Alberto Costa e Cambiaso sulle fasce. In avanti Conceição e Yildiz a sostegno di Kolo Muani.

Juventus-Manchester City, le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Alberto Costa, Thuram, McKennie, Cambiaso; Conceição, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Lewis, Vitor Reis, Aké, O’Reilly; Cherki, Reijnders; Savinho, Foden, Doku; Haaland. All. Guardiola.