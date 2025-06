Juventus surclassata dal Manchester City: i bianconeri chiudono secondi

Troppo Manchester City per questa Juventus

Vittoria larghissima per il Manchester City. Juventus subito sotto dopo nove minuti grazie ad un gran gol di Doku. Pari bianconero, viziato da un errore di Ederson, con Koopmeiners dopo appena due minuti. Al 26iesimo un nuovo vantaggio inglese, questa volta con Kalulu che spinge in porta una palla messa al centro da Matheus Nunes.

La ripresa ha una sola squadra in campo. Guardiola manda in campo Haaland, che, subito, segna la rete del 3-1. La quarta rete, entrando in porta con il pallone, lo firma un altro subentrato, Phil Foden. Da sottolineare sul gol un grandissimo stop di Haaland su lancio lungo di Ederson. Passano soltanto sei minuti e arriva, con un gran tiro da fuori area, il sigillo di Savinho. La rete della bandiera bianconera la sigla Dusan Vlahović, imbeccato in verticale da Kenan Yildiz. Manchester City primo. La Juventus chiude al secondo posto e, con molta probabilità, affronterà il Real Madrid agli ottavi.