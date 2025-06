A Salisburgo e Real Madrid, appaiate a 4 punti, potrebbe bastare un pareggio per superare il girone H del Mondiale per Club FIFA, ma occhio all’Al Hilal che affronterà il Pachuca e osserverà attentamente il risultato di Filadelfia. Gli austriaci di Letsch si schiereranno con un 4-4-2, con Nene, Bidstrup, Diabate e Gloukh a centrocampo, mentre Baidoo e Onisiwo dovrebbero completare il tandem d’attacco. Xabi Alonso avrà nuovamente a disposizione Mbappé dopo i problemi gastrointestinali, ma il francese partirà probabilmente dalla panchina: in attacco, dunque, spazio ancora a Gonzalo, affiancato da Arda Guler e Vinicius Jr. La partita, in programma venerdì 27 giugno alle 03:00, verrà trasmessa su DAZN.

Salisburgo-Real Madrid, le probabili formazioni e dove vederla

SALISBURGO (4-4-2): Zawieschitzky; Lainer, Gadou, Rasmussen, Kratzig; Nene, Bidstrup, Diabate, Gloukh; Baidoo, Onisiwo. All. Letsch

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Arda Guler, Gonzalo, Vinicius Jr. All. Xabi Alonso