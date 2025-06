Al Hilal-Pachuca, probabili formazioni e dove vederla

La fase a gironi del Mondiale per Club FIFA si chiude con le ultime due partite del gruppo H: una di queste, è lo scontro tra Al Hilal e Pachuca, nel quale la squadra di Simone Inzaghi deve vincere e augurarsi e tenere d’occhio la sfida tra Real Madrid e Salisburgo per sperare di poter passare agli ottavi di finale. Il tecnico piacentino intende schierare un 4-3-3, puntando sul centrocampo formato da Milinkovic-Savic, Ruben Neves e Al Dawsari; Lozano prepara un modulo speculare, potendo contare sulla velocità di Kenedy in attacco, insieme a Rondon e Dominguez. La partita, in programma venerdì 27 giugno alle 03:00 (ora italiana) verrà trasmessa su DAZN.

Al Hilal-Pachuca, le probabili formazioni

AL HILAL (4-3-3): Bounou; Cancelo, Tambakti, Koulibaly, Renan Lodi; Milinkovic-Savic, Ruben Neves, N. Al Dawsari; Malcom, Marcos Leonardo, S. Al Dawsari. All. Simone Inzaghi.

PACHUCA (4-3-3): Moreno; Bauermann, Gonzalez, Pereira, Rodriguez; Palavecino, Bautista, Montiel; Dominguez, Rondon, Kenedy. All. Lozano.