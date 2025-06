Poche settimane fa Angeliño sembrava ad un passo dall’Al-Hilal di Simone Inzaghi, pronto a partire per gli USA per giocare il Mondiale per Club. Tutto sfumato all’ultimo minuto. Gli arabi hanno virato su Theo Hernandez. Ma il futuro di Angeliño resta quindi da definire, molto probabilmente sarà lontano da Roma.

Roma, tre club della Premier su Angeliño

Il Sunderland cerca rinforzi per le corsie esterne e avrebbe puntato proprio lo spagnolo in forza alla Roma. Da capire se nei prossimi giorni possa o meno riaprirsi la pista della cessione per l’ex Galatasaray. Sullo spagnolo, dalla Premier League non solo il Sunderland, sono stati fatti anche altri sondaggi, questi ultimi sono stati effettuati da Bournemouth e Crystal Palace.

Il calciatore è stato riscattato dalla Roma per una cifra intorno ai 5 milioni di euro, i giallorossi per la sua cessione chiedono circa 20 milioni di euro, ma le inglesi, al momento non sono in grado di raggiungere una cifra superiore ai 12 milioni di euro. A queste condizioni la Roma difficilmente si priverà di un giocatore così forte e importante.