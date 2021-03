L'Inter sta cercando di fare cassa con gli esuberi in squadra o con i giocatori ceduti in prestito.

Calciomercato Inter – Cedere per finanziare il mercato estivo sarà la parola d’obbligo dell’Inter. I dirigenti dovranno essere bravi a saper cogliere le occasioni e riuscire a vendere al momento e al prezzo giusto i giocatori che sono reputati non essenziali o ai margini del progetto.

Sono molti i giocatori che sono sul piede di partenza e oltre ai vari Perisic, Sensi e Brozovic, l’Inter spera di liberarsi una volta per tutte anche di Arturo Vidal, il centrocampista cileno arrivato a Milano solamente nell’ultima sessione di calciomercato estiva. Il suo arrivo era stato accolto con tanto entusiasmo, ma le prestazioni in campo hanno scemato l’euforia iniziale.

Calciomercato Inter, un big verso l’addio: c’è l’offerta

Arturo Vidal, nonostante sia stato da sempre il pupillo di Antonio Conte, da quando è arrivato all’Inter la sua grinta e la sua classe non si è ancora vista. Nemmeno a sprazzi il cileno è riuscito a replicare quanto fatto con la maglia della Juventus sotto la guida dell’allenatore leccese. Da qui dunque la decisione della società di ascoltare le offerte per lui.

L’Olympique Marsiglia, secondo quanto appreso da Canal +, sembra essere più che intenzionata ad acquistare Vidal. Il tecnico dei francesi, Jorge Sampaoli, pare addirittura abbia chiamato personalmente il 33enne cercando di prendere in mano la situazione.

Ci sarebbe, però, un ostacolo per questa eventuale operazione. Vidal ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e guadagna a stagione ben 6 milioni di euro netti. Se la mezz’ala non accetterà di abbassare le proprie pretese economiche non verrà approfondita la possibile trattativa.