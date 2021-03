Calciomercato Inter, Marotta tenta il colpo in Serie A: è sfida al Milan

La prossima sessione di calciomercato per l’Inter sarà particolarmente accesa, in modo particolare se i nerazzurri dovessero classificarsi campioni d’Italia. Il gruppo di Antonio Conte in tal caso vorrà proteggere con le unghie il titolo conquistato e così la dirigenza si butterà a capofitto sul mercato per rinforzare ulteriormente la rosa.

I primi rinforzi arriveranno per il fronte offensivo e secondo quanto raccolto dai siti spagnoli, nel mirino di Beppe Marotta c’è ancora l’attaccante del Sassuolo in prestito al Genoa: Gianluca Scamacca. Il suo valore si è notevolmente alzato rispetto alla scorsa stagione, e secondo quanto riportano i colleghi de La Gazzetta dello Sport l’Inter ci starebbe seriamente facendo un pensierino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Roma, dalla Spagna: quasi fatta per l’erede di Pau Lopez

Calciomercato Inter, Marotta tenta il colpo in Serie A

Gianluca Scamacca nel corso della sua esperienza al Genoa è riuscito a lasciare il segno in maglia rossoblù. E la sua convocazione nella Nazionale maggiore non si farà attendere ulteriormente dato che il c.t. Mancini sta pensando a lui per l’attacco azzurro.

Non solo Juventus e Milan su Gianluca Scamacca: come riferisce La Gazzetta dello Sport, l’attaccante di proprietà del Sassuolo, ora in prestito al Genoa, può finire anche nel mirino dell’Inter, alla ricerca di un vice Lukaku per la prossima stagione.