La Juventus liquida la pratica Cremonese, e si porta a quattro lunghezze dall’Inter

La Juventus vince ancora, Cremonese travolta ed ora la vetta della classifica è distante solamente quattro lunghezze, anche se le prime tre devono recuperare le gare rinviate a causa della Supercoppa.

La squadra di Spalletti si diverte, crea occasioni e fa divertire il proprio pubblico, cosa che non accadeva da troppo tempo, con l’ex allenatore dell’Italia che è riuscito a dare una precisa identità ad una squadra che con Tudor era spenta e si era vista a sprazzi.

Le reti: Juve in vantaggio al 12′ con Bremer che devia di testa un tiro dal limite di Miretti destinato probabilmente ad uscire. Raddoppio di David al 15′ su assist di Thuram, il francese in diagonale batte Audero. Tris al 35′ di Yildiz che sbaglia il rigore e sulla respinta del portiere segna la sua settima rete in campionato. Nella ripesa poker di Mckennie che scarta il portiere ed in diagonale mette in rete, pokerissimo sempre del centrocampista americano questa volta di testa servito da un perfetto traversone di Kalulu.

Il tabellino

Juventus-Cremonese 5-0

JUVENTUS: Di Gregorio; Kalulu, Bremer (dal 26′ st Koopmeiners), Kelly, Cambiaso (dal 17′ st Cabal); Locatelli (C) (dal 26′ st Adzic), Thuram; McKennie, Miretti (dal 38′ st Openda), Yildiz (dal 17′ st Zhegrova); David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Joao Mario, Cabal, Rouhi, Pedro Felipe. Allenatore: Spalletti.

CREMONESE: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Johnsen (dal 1′ st Floriani), Bondo (dal 25′ st Vandeputte), Grassi (dal 38′ st Folino), Pezzella; Bonazzoli (dal 13′ st Vazquez), Vardy (dal 13′ st Sanabria), Zerbin. A disposizione: Silvestri, Nava, Barbieri, Valoti, Faris, Collocolo, Vazquez, Floriani, Ceccherini, Vandeputte, Faye, Lordkipanidze, Folino, Sanabria. Allenatore: Nicola.

Reti: all’11’ pt Bremer, al 15′ pt David, al 35′ pt Yildiz, al 2′ st Terracciano (autogol), al 19′ st McKennie

Ammonizioni: Pezzella

Espulsioni: al 24′ pt Nicola per proteste

Recupero: 5′ pt, 2′ st