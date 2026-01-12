Calciomercato Serie A: Pisa scatenato, il Bologna cerca un difensore, Nuno Tavares verso il Benfica

Il punto sul calciomercato di Serie A

Di
Salvatore Ciotta
-
300
serie a enilive 2024 2025: lazio vs milan
NUNO TAVERES IN AZIONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il Pisa è alla ricerca di rinforzi, ma sopratutto di una punta da affiancare a Durosinmi, per questo sono stati fatti sondaggi per Duvan Zapata del Torino, chieste informazioni alla Fiorentina per Kouamè, mentre piace l’attaccante Kovacevic del Celje, su cui c’è anche il Nizza.

Il Bologna è alla ricerca di un difensore, piacciono Freytes del Fluminense, ma anche il norvegese classe 2005 del Brann Helland.

La Lazio ha subito il sorpasso da parte del Bournemouth per Toth del Ferencvaros, si pensa a Fabbian del Bologna. In uscita il club biancoceleste ha Nuno Tavares che andrà al Benfica con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

