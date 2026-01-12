Calciomercato Lazio, tentazione dal Qatar per Romagnoli

Continua il mercato della Lazio. I biancocelesti stanno pensando ai prossimi obbiettivi, tra cui Toht e Timber, ma servono altre cessioni. Dopo l’addio di Castellanos e Guendouzi, Romagnoli potrebbe essere il prossimo a salutare Formello. Il difensore italiano è nella lista di acquisti dell’Al-Sadd, soprattutto grazie a Mancini che vorrebbe portare il calciatore in Qatar. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Calciomercato Lazio, l’offerta per Romagnoli

Il club qatariota potrebbe convincere Romagnoli con un contratto ben superiore ai 3 milioni attualmente percepiti dal difensore. Inoltre, il contratto che lega il calciatore alla Lazio è in scadenza nel 2027 e tra le due parti non ci sono stati passi significativi per un eventuale rinnovo. Questa situazione di stallo potrebbe favorire l’Al-Sadd, ma per adesso il club non ha presentato un’offerta ufficiale, bisognerà attendere i prossimi giorni per vedere quale sarà il futuro di Romagnoli.