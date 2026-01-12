Calciomercato Roma, c’è l’accordo con l’Aston Villa per Malen

Le due parti hanno trovato l'intesa per l'operazione Malen

Novità nel mercato della Roma. Nelle ultime ore, i giallorossi stanno per chiudere l’operazione per l’acquisto di Malen. L’attaccante dell’Aston Villa è gradito da Gasperini che vorrebbero rinforzare il fronte offensivo puntando proprio sull’olandese. A riportarlo è la Roma24.it.

Calciomercato Roma, il prezzo per Malen

La formula dell’accordo prevede un prestito oneroso di 1,5 milioni, con un diritto di riscatto fissato a 23.5 milioni. Dunque, è questa l’offerta della Roma, al quale il club inglese ha già risposto positivamente. Manca solamente l’ok da parte dell’attaccante che potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Nel frattempo i giallorossi continuano a muoversi sul mercato, continuando a seguire sia Raspadori che Zirkzee.