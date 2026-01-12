Genoa a valanga sul Cagliari: la sfida del Ferraris si chiude 3-0

Torna alla vittoria il Genoa di Daniele De Rossi, grazie alla rete dopo sette minuti di un ritrovato Lorenzo Colombo e alle reti, nella ripresa, di Morten Frendrup e del difensore-goleador Østigård. Cagliari propositivo, ma poco concreto, che non riesce a sfruttare e portare a realizzazione la grande mole di gioco creata. Tre punti pesanti per i liguri, che salgono a 19 e agguantano la formazione sarda e, approfittando dei risultati non positivi delle tre in zona rossa, si allontano dalle ultime tre posizioni.

Colombo manda avanti il Genoa, il Cagliari ci prova ma non concretizza

La partita comincia benissimo per i padroni di casa. Sette minuti e gol del solito Lorenzo Colombo – alla quinta realizzazione stagionale – che, pescato in verticale da Malinovskyi, brucia Rodriguez e, in spaccata, non lascia scampo a Caprile. Dopo il gol è il Cagliari a fare la partita e a cercare, riversandosi in avanti, il disperato pareggio. L’azione più pericolosa è, senza dubbio, il sinistro al volo di Palestra che, al 28esimo di gioco, si infrange sulla traversa. Successivamente si riaccende la formazione di Daniele De Rossi con il tiro forte, ma centrale, di Malinovskyi. Al 40esimo è ancora il Cagliari a rendersi pericoloso, nuovamente da calcio piazzato, con miracolo di Leali su punizione di Esposito.

Cagliari poco concreto, il Genoa travolge i sardi nella ripresa

Il Cagliari comincia meglio la seconda frazione e intensifica la pressione per la ricerca del pari. Difatti, al 55esimo è ancora Leali a tenere in piedi il Grifone sul contropiede non capitalizzato da Luvumbo. Si sottolinea la difficoltà in uscita del Genoa, già presente nel primo tempo, spesso in difficoltà nella gestione del pallone. Al 71esimo altra parata dell’estremo difensore dei padroni di casa, questa volta su tiro da fuori di Idrissi. Al 76esimo arriva il raddoppio della formazione di casa con il tiro di Morten Frendrup da fuori area che, su un giro inatteso, si infila alle spalle di Caprile. Tre minuti più tardi è Østigård, nella solita veste di goleador, a chiudere i conti. Sugli sviluppi di calcio di punizione calciato da Martin arriva il difensore danese ad insaccare la propria quarta realizzazione della stagione.

Genoa-Cagliari, risultato e tabellino

Reti: 7’ Colombo (G); 75’ Frendrup (G); 78’ Østigård (G)

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Norton-Cuffy (45’ Masini), Malinovskyi (74’ Thorsby), Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo (74’ Ekathor). All. De Rossi.