Calciomercato Serie A: Lecce fatta per Ngom, il Pisa chiude per Bozhinov, Cagliari su Lovric

Una delle squadre più attive sul calciomercato è sicuramente il Lecce che ha chiuso per l’arrivo di Oumar Ngom, centrocampista dell’Estrela Amadora operazione da due milioni più bonus.

Il Cagliari segue Nicolussi Caviglia del Venezia, ma l’offerta dei sardi è al momento non congrua, e si pensa a Lovric in uscita dal Cagliari.

Il Pisa avrà l’attaccante Durosinmi a disposizione probabilmente per giovedì, i problemi sul transfer internazionale stanno creando più problemi del previsto, mentre per oggi è previsto l’arrivo del difensore Bozhinov.

Il Genoa per l’attacco pensa a Zapata o Cutrone in uscita dal Parma, infine l’Atalanta è molto vicina a Giovane del Verona, ma serve aumentare l’offerta da 20 milioni presentata agli scaligeri.