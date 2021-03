Calciomercato Inter, due squadre si fanno avanti per Brozovic

Il centrocampista dell’Inter è finito nel mirino di due top club. Bayern e Monaco interessate al croato

Sotto la gestione Antonio Conte molti giocatori dell’Inter hanno ritrovato serenità e continuità di rendimento. L’ex allenatore della Juventus è riuscito con il tempo ad entrare nella testa dei giocatori e sta avendo il grande merito di far uscire prestazioni dai suoi prestazioni di altissimo livello. Tra questi una menzione speciale va a Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha sempre abituato i tifosi nerazzurri a prestazioni altalenanti ma con l’avvento di Conte la storia sembra essere cambiata. In Serie A, in questa stagione, è stato uno degli intoccabili visto che ha saltato solo tre gare di cui due per Coronavirus. Anche in Champions League, seppur il percorso negativo, è stato un elemento prezioso. In estate il croato sembrava essere in uscita ma alla fine è rimasto a Milano. Non è la prima volta che il nome di Brozovic viene messo nella lista dei possibili partenti.

Calciomercato Inter, Brozovic nel mirino di Bayern e Monaco

Secondo quanto riferito da todofichajes, il Bayern e il Monaco sono tornati alla carica per Brozovic. Non è la prima volta che il croato viene accostato ai bavaresi e a riguardo a parlato qualche giorno fa Karl Heinz Rummenigge. Ecco le parole del CEO del Bayern Monaco ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Non abbiamo mai avuto contatti, sinceramente. Il mercato sarà molto complicato per tutti quest’anno. L’anno scorso il mercato era già un po’ alla frutta, quest’anno è ancora sotto. Cosa c’è dopo la frutta?… I prezzi dei cartellini sono scesi del 50 per cento, ma gli agenti hanno fatto sì che i giocatori bravi abbiano mantenuto il loro guadagno a livello vecchio. Sento che tutti in Europa cercano di diminuire il costo dei salari. E ogni club – grandi, medi e piccoli – ha i suoi guai”. I tedeschi vogliono aprire un nuovo ciclo nella prossima stagione mentre il Monaco cerca innesti di qualità e di esperienza da inserire nell’organico. Per il portale spagnolo l’Inter inizierà a negoziare partendo da una cifra che non vada sotto i 35 milioni di euro.