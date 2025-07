Calciomercato Serie A asta per Zerbin, il Como aspetta Morata, la Fiorentina su Kessie

Quando sembrava tutto fatto per l’arrivo di Zerbin a Pisa, la Cremonese questo pomeriggio ha effettuato il sorpasso sul club nerazzurro ed è vicinissima a chiudere l’affare. Ma DiMarzio poco fa ci annuncia che il Pisa non vuole perdere il giocatore e sta tentando di effettuare il controsorpasso anche se non sarà semplice. Tutto si deciderà nelle prossime ore.

Il Como ha praticamente definito l’arrivo di Morata come annunciato in diretta Tv dal Presidente Suwarso, c’è l’accordo con il Milan ma non quello tra Galatasaray ed il club rossonero.

Infine la Fiorentina sta tentando di convincere Kessie che al momento resta un sogno. Nel caso in cui la trattativa non dovesse andare in porto il club viola virerebbe su Sohm, Bernabè o Fabbian.