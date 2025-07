Lazio, l’agente di Insigne: “Tornare in Italia sarebbe un sogno. Sarri un estimatore”

Lazio, il sogno Insigne resiste al mercato fermo

Da giorni il nome di Lorenzo Insigne rimbalza con forza nell’ambiente biancoceleste. L’ex capitano del Napoli, attualmente al Toronto, è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera e la Lazio appare una delle piste più affascinanti. Il giocatore, a 34 anni, è in cerca di una sfida che lo riporti al centro del calcio europeo e la Serie A resta la sua priorità. Un ritorno che stuzzica la fantasia dei tifosi e che trova riscontro nei contatti avviati nelle scorse settimane, con Sarri indicato come grande estimatore del numero 24.

Il problema? La Lazio è ferma sul mercato per via dei vincoli federali, ma la volontà di approfondire il discorso con l’entourage dell’attaccante non è mai mancata. A confermarlo è Andrea D’Amico, agente del calciatore, che ai microfoni di Stile Tv ha aperto uno spiraglio importante sul futuro del suo assistito:

“Insigne di nuovo in Italia? Stiamo lavorando, da qui a poco ci sarà un annuncio e tra le ipotesi c’è anche un ritorno in Serie A. Valutiamo tutta l’Europa, ma ci sono interessamenti anche da club di Serie A. Il ragazzo sta molto bene, arriva allenato, ha l’esperienza giusta, ha 34 anni, ma ormai non ci scandalizziamo più sull’età. Tornare in Italia sarebbe un sogno e una prospettiva, ma credo che potrebbe essere una risorsa per la squadra che lo prenderà oltre che per l’Italia anche perché Gattuso lo conosce benissimo”.

Sul possibile approdo alla Lazio, D’Amico aggiunge:

“Sarri non ha mai nascosto il suo gradimento. Il problema della Lazio è legato ai calciatori in scadenza di contratto, per cui quando risolveranno questa cosa se ne potrà parlare, ma penso che si arriverà ad una soluzione molto prima”.