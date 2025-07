Milan, Tare: “Abbiamo inviato una nuova offerta per Jashari. Non andremo oltre”

Milan, è l’ora della verità per Jashari: nuova offerta al Brugge

La trattativa che sta infiammando l’estate rossonera sembra arrivata al bivio finale. Ardon Jashari resta il grande obiettivo del Milan, ma il Club Brugge non ha intenzione di fare sconti. Da settimane i due club sono in contatto, tra rilanci e resistenze, ma la distanza è minima e potrebbe essere l’ultima occasione per chiudere.

Il Milan ha messo sul tavolo una nuova proposta: 33,5 milioni di euro più 5 di bonus, un passo in avanti rispetto alla precedente offerta, ma ancora lontano dai 40 milioni richiesti dai belgi. Intanto il giocatore continua a spingere: ha saltato la mini tournée, si è allenato da solo per tutta l’estate e non sarà convocato neanche oggi contro il Genk. Nella sua testa, un’idea sola: vestire il rossonero, al punto da respingere offerte provenienti dalla Premier League.

Ecco le parole del direttore sportivo del Diavolo Igli Tare alla Gazzetta dello Sport, che fotografano la situazione:

“Siamo in buoni rapporti con il Bruges e abbiamo fatto una ulteriore offerta per Jashari, una offerta che riteniamo molto importante e adeguata al valore del giocatore. Non siamo intenzionati ad andare oltre”.

Il momento della verità è arrivato. O il Brugge apre alla cessione nelle prossime ore, oppure il Milan dovrà cambiare rotta.