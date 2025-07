La marcia del Milan sul mercato continua. Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Pervis Estupinan dal Brighton, coprendo, in questo modo, la fascia sinistra, adesso è tempo di accelerare per Ardon Jashari.

Milan, nuova offerta per Jashari

La dirigenza del Diavolo ha bisogno di fare cassa per portare nuovi acquisti in casa. In uscita ci sono diversi giocatori, coloro che non rientrano nel progetto Allegi. Si parla di giocatori come Emerson Royal, Adli, Colombo, Bennacer e Okafor. A Milano la voglia di portare Jashari in rosa non si è placata, la società rossonera sta pensando di riformulare la proposta per il Bruges. Il club belga chiede 40 milioni di euro, il Diavolo è arrivato a 37 con un’offerta da 32 milioni di parte fissa e cinque di bonus che però non è stata accettata.

In caso di un nuovo rifiuto dai belgi, i rossoneri hanno ben pensato di tutelarsi, trovando già l’alternativa. Il nome sulla lista di Tare è Tyler Adams, centrocampista del Bournemouth e della nazionale americana. Dal punto di vista economico, la dirigenza milanista conta di spendere circa quanto stanziato per lo svizzero del Club Brugge.