Calciomercato Inter, dalla Francia: in arrivo un rinforzo per l’attacco

La dirigenza nerazzurra potrebbe pensare ad un suo ritorno

La notizia ha dell’incredibile. L’indiscrezione è stata riportata dal quotidiano “La Repubblica”. Secondo rumors rimbalzati dalla Francia l’ex attaccante della serie A Mauro Icardi, che al Paris Saint Germain non ha fatto quel salto di qualità che da lui ci si aspettava, sarebbe sul taccuino della dirigenza nerazzurra come prossimo obiettivo di mercato. L’argentino, a prescindere dai continui gossip che aleggiano intorno alla sua matrimonio, ai piedi della Torre Eiffel non ha mai confermato quelle prestazioni che avevano spinto lo sceicco Nasser Al Khelaifi a prelevarlo dall’ Inter.

L’attaccante farebbe comodo a Inter, Juventus e Milan

Secondo il famoso quotidiano il bomber farebbe veramente comodo alle regine del calcio del nord Italia. Il Milan ha un reparto offensivo caratterizzato dall’età anagrafica avanzata: Ibrahimovic ha oltre quarant’anni e potrebbe salutare a fine stagione, Giroud ne ha 35 e Pellegri non sembra costituire una garanzia per il futuro. L’Inter, a sua volta, deve pensare ad un sostituto di Edin Dzeko, che nonostante l’indubbia condizione di forma, ha pur sempre 35 anni, dato che spinge i nerazzurri a cercare sul mercato un valido sostituto. La Vecchia Signora, dal canto suo,ha trovato un Moise Kean in grande spolvero nelle ultime uscite, ma che da solo non colma il vuoto lasciato da Cristiano Ronaldo. Le recenti vicissitudini della sua vita privata, potrebbero spingere Maurito a fare ritorno in Italia, e tutto fa presumere che il suo staff è già al lavoro per trovargli una nuova squadra, che sia in grado di farlo tornare il protagonista di un tempo. L’Inter, destinazione gradita all’ariete sudamericano, sembra in pole. Ma l’intrigo internazionale è in atto, e sarà chiarito soltanto nelle prossime finestre di calciomercato.