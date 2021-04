Inter, Conte spinge per l’argentino. Pericolo PSG

L’Inter, nella prossima sessione di mercato, farà il possibile per accontentare Antonio Conte. L’obiettivo è quello di portare a Milano Rodrigo De Paul

De Paul-Inter. Un accostamento che ormai persiste da diverso tempo. L’argentino è cresciuto moltissimo con la maglia dell’Udinese tanto da essere un tuttocampista dall’enormi qualità tecnico-tattiche. I nerazzurri vogliono accontentare Conte; l’allenatore dell’Inter è convinto che De Paul sia il giocatore che può dare quel qualcosa in più in mezzo al campo.

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, in questi anni il problema è sempre stato il prezzo del cartellino. L’Udinese chiede ben 40 milioni di euro ma l’Inter pensa ad un modo per far abbassare la pretese. Si ragiona, infatti, sull’inserimento di due contropartite come Andrea Pinamonti e Lucien Agoume. Attenzione al PSG con i dirigenti parigini che sono stati consigliati dal connazionale Pardes.