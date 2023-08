Calciomercato Inter, due colpi se esce Asllani | Tutti i nomi

Vista la possibile uscita di Asllani(prestito o Brighton visto che l’ex Empoli piace parecchio a De Zerbi, l’Inter nonostante i tanti acquisti fatti sul mercato, continua a migliorare ulteriormente la rosa considerato il mancato arrivo di Samardzic.

Calciomercato Inter, via Asllani per Ndombele e Maxime Lopez?

E allora ecco che i nerazzurri potrebbe fare un doppio acquisto a centrocampo andando a puntare su un mix di qualità e quantità. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, i nerazzurri starebbero pensando all’accoppiata formata da Maxime Lopez e Ndombele, entrambi in uscita rispettivamente da Sassuolo e Tottenham. Più facile arrivare oggi all’ex Napoli, che in queste ore ha rifiutato il trasferimento al Genoa per giocare in un top club europeo.