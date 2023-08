L’arrivo eventuale di un nuovo centrocampista non cambierà di una virgola la posizione di Stefano Sensi in casa Inter: dopo il mercato è in programma un incontro fra Riso e la società per discutere il rinnovo del contratto, con spalmatura dell’attuale ingaggio. Un ulteriore segnale del legame alla maglia dimostrato dall’ex centrocampista del Monza, intenzionato a giocarsi le sue carte in nerazzurro fino in fondo.

FONTE: tuttomercatoweb.com