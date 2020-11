Calciomercato, Dybala all’Inter: un trasferimento non impossibile

L’argentino non ha ancora rinnovato con la Juventus e i nerazzurri hanno sempre palesato un certo interesse sulla Joya

Paulo Dybala all’Inter non sembra essere un’utopia, almeno questo è quello che riferisce Calciomercato.it. L’attaccante argentino sta attraversando un momento complicato in maglia bianconera, forse il più difficile da quando è a Torino. A portarlo alla Juventus è stato proprio Beppe Marotta, attuale ad dell’Inter, nel 2015. Adesso il dirigente nerazzurro spera di fare la stessa cosa portandolo a Milano. L’incontro per il rinnovo tra gli agenti dell’argentino e i vertici bianconeri è saltato; il contratto scade nel 2022 e senza l’accordo entro fine stagione Dybala può lasciare la Juventus già nella prossima sessione di mercato estiva. Il CFO Fabio Paratici non vuole cederlo per meno di €80M e sull’argentino bisogna registrare l’interesse di molti top club. Però, alla fine Dybala potrebbe scegliere Marotta e quindi l’Inter. La Joya arriverebbe a Milano grazie alla cessione di Lautaro Martinez che quindi andrebbe a finanziare l’ex Palermo.